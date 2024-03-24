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Cumhurbaşkanı Erdopan'ın katıldığı büyük İstanbul mitingi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" coşkuyla başladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 15:10
Cumhurbaşkanı Erdopan'ın katıldığı büyük İstanbul mitingi başladı

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting için katılımcılar saat 10.30'dan itibaren alana alındı ve saat 14.00'te miting başladı.

Mitinge başlamadan önce, sahnede AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl gibi sanatçılar şarkılarını seslendirdi.

seçim

Miting alanında dev Türk bayrağı açan katılımcılar, coşkularını gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, miting alanı üstünde tur attıktan sonra indi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve çocuklarıyla birlikte platforma çıkarak vatandaşları selamladı.

Miting öncesinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum da konuşma yaptılar.

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