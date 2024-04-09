Cumhurbaşkanı’ndan bayram mesajı: “Yılın ikinci yarısından itibaren olumlu etkileri göreceğiz”

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı tebriklerinin yanı sıra konuşmasında Filistin, ülke ekonomisi ve deprem gibi konulara da yer verdi. Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“Gazze’ye 45 tondan fazla yardım gönderdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başladı. Bu noktada Gazze’de yaşananlara değinen Erdoğan, İsrail’in vahşetine dikkat çekti. Her zaman “Filistin halkının yanındayız” diyen Cumhurbaşkanı, “Bölgeye 45 tondan fazla yardım gönderdik ve Filistin halkının aynında olduğumuzu gösterdik” mesajını iletti. Erdoğan, özgür Filistin Devleti kuruluncaya kadar desteğin devam edeceğini de belirtti.

“Yılın ikinci yarısında ekonomideki olumlu etkileri göreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ekonomik durumu da ele aldı. Erdoğan, “Enflasyon tüm dünyada olduğu gibi bizim de canımızı yakıyor. Ancak Allah’ın izni ile bu meseleyi çözme konusunda kararlıyız. Uygulanan ekonomi programının olumlu neticelerini, yılın ikinci yarısında net bir şekilde göreceğiz.” şeklide konuştu.

“Asrın felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz”

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Deprem bölgesindeki konutların teslimleri devam ediyor. Deprem bölgesini asla ihmal etmemekteyiz. Asrın felaketinin yaralarını birlikte sarıyoruz. Şu ana kadar 80 bine yakın konutu teslim ettik. Her ay 15 bin civarında konutu teslim ederek, yıl sonunda bu sayısı 200 bine çıkarmayı hedeflemekteyiz.”