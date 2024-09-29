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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cevdet Yılmaz, siber güvenlikten ekonomik duruma kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Başkan Yılmaz Canlı Yayında Gündemi Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7'deki "Başkent Kulisi" programında gündeme dair soruları yanıtladı. Yılmaz, gündemdeki siber güvenlik konularına ve uluslararası gerilimlerin Türkiye ekonomisine etkilerine değindi.

Siber Güvenlik Başkanlığı Tasarısı

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı kurulması için hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Bu başkanlık, şirketleri akredite edecek ve sistemleri sürekli kontrol edecek bir yapı taşıyacak. Yılmaz, “Bu tasarımı önümüzdeki dönemde Meclisimizin takdirine sunacağız” dedi.

Uluslararası Gelişmelerin Ekonomiye Etkisi

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının Türkiye ekonomisine olası etkilerine değinen Yılmaz, bu durumun petrol fiyatları ve ticaret üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Yılmaz, "Uluslararası toplumun Gazze'deki olayları unutmaması gerekiyor" diyerek, bölgedeki barış arayışının önemini vurguladı.

Mali Durum ve Parasal Sıkılaştırma

Parasal sıkılaştırma ile ilgili görüşlerini paylaşan Yılmaz, Türkiye'nin dalgalı kur rejiminin sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade etti. "Dalgalı kur, piyasa dinamiklerine göre şekillenir ve bu da sağlıklı bir yönetim sağlar" dedi. Yılmaz, bu yıl milli gelir hedefinin 1,3 trilyon dolar olduğunu ve kişi başına gelirin 15 bin doları aşmasını beklediklerini belirtti.

Konut Kredileri ile İlgili Beklentiler

Konut kredilerindeki normalleşme sürecine dair beklentilerini de paylaşan Yılmaz, dünyada faizlerin düşmeye başladığını ve Türkiye'de de bu ivmenin yakalanacağını kaydetti. Yılmaz, "Hedefimiz, her ikisini de tek haneli rakamlara çekmek" şeklinde konuştu.

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