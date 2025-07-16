Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: '15 Temmuz, Geleceğimizi İnşa Eden Ruhdur'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz'un Anlamını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkarak vatanı ve milleti koruyan insanların ruhunun, geleceği inşa etmek adına kendilerine güç verdiğini vurguladı.

Hafıza, Adalet ve Gelecek Kavramları

Yılmaz, hafıza, adalet ve gelecek kavramlarının paneldeki ana başlıklar olduğunu ifade ederek, bu kavramların önemine işaret etti. O gece yaşananların hafızayla korunmasının ve FETÖ gibi terör örgütlerinden adaletin hukuk çerçevesinde nasıl hesap sorulması gerektiğinin altını çizdi. Gelecek için dersler çıkarmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, tarihi hafızanın ulusun güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Darbelerin Tarihi ve Milli İrade

Yılmaz, Türkiye'deki darbelerin tarihi ve milli iradeye karşı yapılan saldırıların iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade etti. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hedef alınmasının tesadüf olmadığını belirten Yılmaz, bu mekanların milli iradenin sembolü olduğunu söyledi. “Düşman, düşman orduları bile meclislere saygı gösterir,” diyerek FETÖ zihniyetinin bu durumu aştığını vurguladı.

Adaletin Tezahürü ve Demokrasi

Yılmaz, 15 Temmuz'dan sonra pek çok FETÖ üyesinin gözaltına alındığını ve yargılandığını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olarak adaletin tecellisini sağladığını belirtti. Ancak Yılmaz, uluslararası toplumun bu direnişi görmezden gelmesinin büyük bir ayıp olduğunu ve bunun, FETÖ'nün arkasındaki güçlerin niyetlerini de gözler önüne serdiğini ifade etti.

Gelecek İçin Terörsüz Türkiye Vurgusu

Yılmaz, FETÖ'süz bir Türkiye’nin gerekliliğini vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye projesi, 15 Temmuz sonrası kazandığımız güç ve istikrar ile mümkündür,” dedi. Yıllarca süren terörle mücadelenin, refah ve kalkınma için önemine değinen Yılmaz, ülkenin geleceğinin kalıcı olarak terörden arındırılması gerektiğini vurguladı.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Yılmaz, milli iradenin güçlendirilmesi adına yeni anayasa tartışmalarının önemine değinerek, Türkiye'nin gelecekte daha iyi bir demokrasi ile tanışacağını beletti. “Halkın kendi anayasasını yapması önemlidir,” diyen Yılmaz, bu süreçte geniş toplumsal mutabakatın sağlanmasının gerekliliğini ifade etti.

Son olarak, Yılmaz, “Cumhuriyetimizin kazanımları ve medeniyet değerleri ile Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye kararlıyız,” diyerek konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli"ne katıldı.