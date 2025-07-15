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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Çelenk Bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bırakarak şehitleri anma törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 17:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Çelenk Bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Yılmaz, bu önemli anma etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte katıldı.

Tören Detayları ve Atmosfer

Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısındaki alanda düzenlendi. Tören alanında, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Yılmaz, burada 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bırakmanın yanı sıra dua etti.

Yılmaz ve Bakan Göktaş, törenin ardından şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet ederek, anma etkinliğinin duygusal atmosferine katkıda bulundu. Ayrıca, etkinlik sırasında mehter takımı da konser vererek katılımcılara müzik şöleni sundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısındaki alanda düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısındaki alanda düzenlenen törene katıldı.

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