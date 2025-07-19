Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AJet Genel Müdürü Sarp ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile makamında bir araya geldi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile AJet Genel Müdürü Sarp'ın yaklaşık bir saat süren görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Yılmaz, burada yaptığı değerlendirmede, AJet'in şirketleşme sürecini başarıyla tamamladığını vurgulayarak, şirketin "Ada Kıbrıs" projesine verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca, başta "Ankara+ (Plus) Projesi" olmak üzere AJet'in diğer faaliyetlerinin sektöre önemli katkılar sağladığını ifade etti.

AJet, Hava Köprüsü Kuruyor

AJet Genel Müdürü Sarp, görüşmede AJet'in özellikle Ankara merkezli seferlerde önemli bir konumda olduğunu belirtti. Sarp, Esenboğa Havalimanı'ndan en fazla sefer yapan hava yolu şirketi olduklarını aktararak, "Esenboğa bizim evimiz, buradan 32 iç hatta uçuyoruz. Ankara'dan KKTC dahil 22 ülkede 29 noktaya sefer düzenliyoruz." dedi.

Sarp, AJet'in seferleriyle Ankara'dan dünya başkentlerine bir hava köprüsü kurduğunu ve bu yıl Kahire, Şam, Üsküp gibi önemli başkentlere direkt seferler başlattıklarını belirtti. Gelecek dönemde Barcelona, Madrid, Brüksel, Milano ve Roma'ya direkt seferler eklemeyi planladıklarını duyurdu.

Sarp, başkentin dış bağlantılarının artmasının bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını da kaydederek, savunma sanayi şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile yerel şirketlerle işbirliğini önemsediklerini ifade etti.

"Ada Kıbrıs" Projesi Londra'da Tanıtılacak

AJet Genel Müdürü Sarp, Türk Hava Yolları ile ortak yürütülen "Ankara+ (Plus) Projesi" aracılığıyla Ankara ve çevresine yurt dışından turist getirdiklerini açıkladı. Proje sayesinde turistlerin, Ankara'da iki gün geçirdikten sonra çevredeki 15 şehirden en az bir ya da ikisini ziyaret ettiğini ifade etti.

Sarp, yalnızca Ankara'nın değil, İç Anadolu ve çevresinin de turizm destinasyonu olarak konumlandırılması açısından projenin önem taşıdığını vurguladı.

KKTC'yi uluslararası turizm arenasında marka haline getirecek "Ada Kıbrıs" projesinin önemini de dile getiren Sarp, projeyi Ağustos ayında Londra'da tanıtacaklarını kaydetti. AJet'in stratejilerinin Türkiye'nin uluslararası hava trafiğindeki etkinliğini artırdığına da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), AJet Genel Müdürü Kerem Sarp (solda) ile makamında bir araya geldi.