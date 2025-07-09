Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş'i Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti. Görüşmede, gençliğin AK Parti için taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Yusuf İbiş ve MYK üyeleri ile bir araya geldik. AK Parti için gençlik, ömürden bir kesit değil, milletin kaderine ortak olma şuuruyla yaşanan bir idealler dönemidir. 23 yıllık kutlu yürüyüşümüzde sandıklardan sokaklara, kampüslerden köylere kadar her alanda gençlik kollarımızın alın teri, samimiyeti ve cesareti vardır. Türkiye Yüzyılı hedefimizde en büyük güvencemizin yine azimli gençlerimiz olduğuna yürekten inanıyorum. Bu kutlu harekete bugüne kadar omuz vermiş tüm genç kardeşlerime emekleri için teşekkür ediyor, AK Parti Gençlik Kolları'na görevlerinde başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (sol 4) ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş (sol 4) ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti.