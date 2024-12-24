Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir'deki Patlamada Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Başsağlığı Mesajı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen mühimmat fabrikasındaki patlama, Türkiye genelinde derin bir üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan bu trajik olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz’ın Açıklamaları

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Yılmaz, patlamada hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi. Yılmaz, "Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır," ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve patlamanın tüm yönleriyle incelendiğini belirtti. Bu gelişmeler, halk arasında olayın sebeplerine dair çeşitli spekülasyonları gündeme getirdi.

Patlama anında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar, Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi yolunda önemli adımlar atan sektörlerin güvenliğine dair kaygıları artırmakta.