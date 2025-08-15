Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ali Boğa için taziye mesajı

Cevdet Yılmaz, Next Sosyal hesabından başsağlığı paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bürokrat ve siyasetçi olarak ülkemize büyük hizmetleri olan, Muğla 24. Dönem Milletvekilimiz, değerli dostum Ali Boğa'nın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Makamı cennet olsun."

Yılmaz'ın paylaşımı, Ali Boğa'nın kamusal ve siyasal hizmetlerine vurgu yaparak ailesine ve sevenlerine taziyelerini iletti.