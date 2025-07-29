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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılıkla mücadelede dikkat çeken çalışmaları ve stratejileri açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Bağımlılıkla Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadeledeki Son Durumu Paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu ile tüm ilgili kurumlarla birlikte sanal kumarın finansal ve iletişim boyutunu dikkate alarak kapsamlı bir program ve eylem planı hazırlamak üzere çalışmalara hız verdiklerini ifade etti.

Kurumlar Arası İşbirliği

Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gibi pek çok bakan ve temsilci katıldı. Yılmaz, toplantıda 10 Eylül 2024 tarihindeki son Kurul toplantısından bugüne kadar katedilen mesafeyi değerlendirip, 2024-2028 dönemine yönelik stratejik eylem planlarını masaya yatıracaklarını kaydetti.

Yeni Yöntemlerle Mücadele

Yılmaz, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile yürütülen yenilikçi çalışmalara dikkat çekerek, atık sulardan uyuşturucu kullanımını takip etme imkânı sunan bir projenin detayları ile Kurulu bilgilendireceklerini belirtti. Ayrıca, bağımlılık risk haritalaması ve önleyici tedbirler konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın katkısının önemine vurgu yaptı.

Başarı Oranı Yüksek

Yılmaz, 2019'dan bu yana alınan 91 Kurul kararının %88'inin başarıyla hayata geçirilmiş olmasının, güçlü mücadele temellerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Uyuşturucu arzıyla mücadelede Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları kurulduğunu hatırlattı.

Mobil Uygulamalarla Destek

Uyuşturucuyla etkin mücadelenin sağlandığına dikkat çeken Yılmaz, 'Uyuma' mobil uygulaması ve WhatsApp ihbar hattı gibi uygulamalarla vatandaşların bağımlılıkla mücadeleye destek olmasının kolaylaştırıldığını belirtti. Ayrıca, 137 binden fazla metruk binanın kontrol altına alındığını vurguladı.

Sağlık Alanında Önemli Adımlar

Yılmaz, Sağlık Bakanlığı'nın sigara bırakma polikliniklerinde 672'ye varan bir artış sağladığını ve 'Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir' kampanyasıyla poliklinik başvurularında %85'lik bir artış sağlandığını açıkladı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü programlarla okullarda bağımlılıkla mücadele farkındalığı artırıldığını söyledi.

İşbirliği ve Ortak Mücadele

Cevdet Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin sadece kamu kurumlarının değil, tüm toplumun meselesi olduğunu vurgulayarak, “Bu mücadele 86 milyonun mücadelesidir” dedi. Ailelerin bu mücadelede merkezi bir yere sahip olduğunu ve birlikte daha güçlü bir Türkiye için ortak bir irade sergilemenin önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

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