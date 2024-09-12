Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ekonomik Hedefler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Ekonomik Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son dönemdeki ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız," şeklinde konuştu.

Hedefler ve Öncelikler

Yılmaz'ın ifadesine göre, ülkenin ekonomik kalkınma hedefleri, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve tüm vatandaşlar için yaşam standartlarının yükseltilmesi doğrultusunda şekillenecek.