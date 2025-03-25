Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hakaretlere Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik yapılan hakaretlere karşı net bir duruş sergiledi. Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası yaşanan olumsuz durumları lanetledi.

Hakaretleri Kınadı

Yılmaz, şunları belirtti: Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır.

Yılmaz, bu tür söylemlerin toplumsal gerilim oluşturmayı hedeflediğini ve bu düşünce yapısının utanç verici suçları gizleme çabası içinde olanlara zemin hazırladığını vurguladı. Bu çıkış, yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda milletin değerlerine sahip çıkma konusunda bir sorumluluk taşıdığını da gözler önüne seriyor.