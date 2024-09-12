Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKM Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın KKM Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kur korumalı mevduat (KKM) hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, "Geçen yıl ortalarında KKM tutarı 125-126 milyar dolar civarındaydı; günümüzde ise bu rakam 50 milyar doların altına geriledi. Türkiye artık düşük KKM ile karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sol 3) ve editörlerin sorularını yanıtladı. AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan (sol 2), Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan (sağ 2) ve Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan (solda) da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz (sol 3) ve editörlerin sorularını yanıtladı. AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan (sol 2), Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan (sağ 2) ve Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan (solda) da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.