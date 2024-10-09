Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Şehit Piyade Er Alan İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz ateşi sonucu yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Anısına

Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun," ifadelerine yer verdi.

Bu taziye mesajı, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin fedakarlıklarını ve şehit düşen askerlerin ailelerine duyulan saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.