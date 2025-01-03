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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Güçlendirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon beklentilerini iyileştirecek yeni politikalarla dezenflasyon sürecini hızlandıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon Süreci Güçlendirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ülkenin ekonomik durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerinde iyileşmeyi hızlandırarak dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz" dedi.

Yeni Politika ve Stratejiler

Yılmaz, önümüzdeki süreçte alacakları önlemlerle enflasyonun kontrol altına alınmasını hedeflediklerini vurguladı. Bu süreçte piyasaların güvenilirliğini artıracak ve ekonomik istikrarı sağlamak için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Enflasyonla Mücadelede Hedefler

Yılsonuna kadar enflasyonun aşağı çekilmesi adına atılacak adımları detaylandıran Yılmaz, toplumun ekonomik refahını artırmak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Bu kapsamda, piyasa dengeleri gözetilerek etkili çözümler üretileceği belirtildi.

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