Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon beklentilerine dair açıklamalarda bulunarak, "Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi. Programa duyulan güvenin, dezenflasyon sürecini geliştirmeye devam ettiğini belirtirken, tüketici fiyatlarındaki aylık artışın Aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Yılmaz, uyguladıkları politikalar sayesinde 2024 yıl sonu enflasyonu'nun geçen yıla göre 20,4 puan düşerek yüzde 44,4 seviyesine gerilediğini ifade etti. Ayrıca, dezenflasyon sürecinin başladığı 2024 yılı Haziran ayından itibaren yıllık enflasyondaki düşüşün 31,1 puana ulaştığını sözlerine ekledi.

Yılmaz, geçmişte yüksek olan fiyatlamanın etkisiyle hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte belirginleştiğine dikkat çekti. Aralık ayında enflasyonun ana eğiliminde de bir düşüş yaşandığını vurguladı.

Firmaların fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeye de değinen Yılmaz, yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık artışın Aralık ayında yüzde 0,4 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Bu süreçte üretici fiyatlarının yıllık enflasyonun, dezenflasyon sürecinin başlamasından bu yana 29,2 puan ve geçen yıla göre de 15,7 puan azalarak 2024 yıl sonunda yüzde 28,5 seviyesine gerilediğini aktardı.

Yılmaz, iç talepte dengelenmeyi amaçladıkları dezenflasyon sürecinin, talep koşullarının enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere ulaştığını belirtti. Enflasyon beklentilerinin seyri, dezenflasyonun hızını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönem için Yılmaz, uygulayacakları politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırmayı ve dezenflasyon sürecini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Toplumsal refahı artırmak, ekonomide öngörülebilirliği güçlendirmek ve kaynakların adil dağılımını sağlamak için yürütülen ekonomi programının kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Yılmaz, para ve maliye politikalarının güçlü bir eşgüdüm içerisinde, şeffaf ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve bu seviyede istikrar sağlanması hedefleniyor. Yılmaz, "Enflasyonun düştüğü, istikrarın pekiştiği bir ortamda kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refahı sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.