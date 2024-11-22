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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile Gazze ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Filistin Başbakanı Mustafa ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Filistin’e Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki güncel durumu değerlendirdi.

Görüşmenin Detayları

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da bulunan Başbakan Mustafa ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu görüşmede, Filistin'in durumu ele alındı. Sayın Mustafa, Türkiye’nin her platformda Filistin’in haklı davasına verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Kararlılığı

Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık ve savaş suçlarına karşı uluslararası platformlarda mücadele etmeye ve Filistin halkının onurlu direnişini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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