DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,67 -0,07%
ALTIN
2.986,76 0,75%
BITCOIN
3.505.866,88 -0,54%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Haliç Üniversitesi'nde Eğitime Ayrılan Bütçeyi Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haliç Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı açılışında eğitim bütçesinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Haliç Üniversitesi'nde Eğitime Ayrılan Bütçeyi Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eğitim Bütçesinde Eğitime Ayrılan Payı Belirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haliç Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz 22 yıla baktığımızda istisnasız her yıl bütçede en büyük pay eğitime aittir ve son Meclis'imizde şu anda görüşülmekte olan bütçede de bütçemizin %14,8'i eğitime ayrılmış durumda" dedi.

Üniversitelerin Rolü ve Kadınların Eğitimi

Yılmaz, üniversitelerin sadece öğrencilerine kaliteli eğitim vermekle kalmayıp, bulundukları toplumu ve bölgeyi kalkındırma görevine de sahip olduğunu ifade etti. Ülkenin ileriye gitmesinde üniversitelerin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Yılmaz, kadınların eğitimi konusunda da önemli veriler paylaştı. Genç kızların yükseköğrenimdeki erişim oranının 21 yılda %14'ten %51'e yükselmesi, bu konuda atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Fırsat Eşitliği Hedefi

Yılmaz, eğitimin temel öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Bize düşen görev, ülkemizin hangi bölgesinde doğmuş olursa olsun, tüm çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği sunmaktır" şeklinde konuştu. Eğitim burslarında %50 artış sağlandığını; öğrenci yurt kapasitelerinin ise 993 bine çıkarak, %96 oranında öğrencinin bu yıl yurtlarda barındırıldığını aktardı.

Bilimsel Yayın Başarısı ve Gelecek Hedefleri

Yılmaz, Türkiye'nin bilimsel yayın sıralamasında 17. sıraya yükseldiğini belirterek, "OECD ülkeleri arasında 8. sıradayız. Hedefimiz akademik performansta 10 ülke arasında yer almak" dedi. Eğitimde kaliteyi artıran projelerin Türkiye'yi güçlü ve saygın bir ülke yapma vizyonunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Geleceği Şekillendiren Eğitim Anlayışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Eğitimde sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını gözetmemiz gerekiyor. 5-10 yıl sonra mevcut mesleklerin icra ediliş biçimi değişecek" diyerek, müfredatların güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmanın sonunda, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Bakan Göktaş, Macaristan ile Sosyal Hizmetlerde İşbirliğini Görüştü
5
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç