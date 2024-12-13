Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Haliç Üniversitesi'nde Eğitime Ayrılan Bütçeyi Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Eğitim Bütçesinde Eğitime Ayrılan Payı Belirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Haliç Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz 22 yıla baktığımızda istisnasız her yıl bütçede en büyük pay eğitime aittir ve son Meclis'imizde şu anda görüşülmekte olan bütçede de bütçemizin %14,8'i eğitime ayrılmış durumda" dedi.

Üniversitelerin Rolü ve Kadınların Eğitimi

Yılmaz, üniversitelerin sadece öğrencilerine kaliteli eğitim vermekle kalmayıp, bulundukları toplumu ve bölgeyi kalkındırma görevine de sahip olduğunu ifade etti. Ülkenin ileriye gitmesinde üniversitelerin katkısının büyük olduğunu vurgulayan Yılmaz, kadınların eğitimi konusunda da önemli veriler paylaştı. Genç kızların yükseköğrenimdeki erişim oranının 21 yılda %14'ten %51'e yükselmesi, bu konuda atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Fırsat Eşitliği Hedefi

Yılmaz, eğitimin temel öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Bize düşen görev, ülkemizin hangi bölgesinde doğmuş olursa olsun, tüm çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği sunmaktır" şeklinde konuştu. Eğitim burslarında %50 artış sağlandığını; öğrenci yurt kapasitelerinin ise 993 bine çıkarak, %96 oranında öğrencinin bu yıl yurtlarda barındırıldığını aktardı.

Bilimsel Yayın Başarısı ve Gelecek Hedefleri

Yılmaz, Türkiye'nin bilimsel yayın sıralamasında 17. sıraya yükseldiğini belirterek, "OECD ülkeleri arasında 8. sıradayız. Hedefimiz akademik performansta 10 ülke arasında yer almak" dedi. Eğitimde kaliteyi artıran projelerin Türkiye'yi güçlü ve saygın bir ülke yapma vizyonunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Geleceği Şekillendiren Eğitim Anlayışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Eğitimde sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını gözetmemiz gerekiyor. 5-10 yıl sonra mevcut mesleklerin icra ediliş biçimi değişecek" diyerek, müfredatların güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmanın sonunda, toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.