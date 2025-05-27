Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Metal Sektörü ile İstişarede Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Metal Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, metal sektörü temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Metal Sektörünün Önemi Vurgulandı

Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 94 milyar doları aşan ihracat hacmi ile Türkiye sanayisinin omurgasını oluşturan metal sektörünü, kalkınma vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıda, sürdürülebilir üretim, sektörün rekabet gücü ve yapısal ihtiyaçların yanı sıra sosyal tarafların talepleri ve reel sektörün öncelikleri çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Gelecek Vizyonu Belirlendi

Yılmaz, "Yüksek katma değer üreten, yeşil ve dijital dönüşüme öncülük eden metal sektörümüzü, kamu, özel sektör ve çalışanlarımızın iş birliğiyle daha da güçlendirmekte kararlıyız." ifadesini kullanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere katkı sunan tüm taraflara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde metal sektörünün kamu, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi.