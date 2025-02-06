DOLAR
35,9 0,02%
EURO
37,33 0,15%
ALTIN
3.300,3 0,15%
BITCOIN
3.520.852,23 -0,58%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Kayıt Verilerini Değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, 2024 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini değerlendirerek aileyi, gençleri ve kadınları destekleyen politikaların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Kayıt Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Kayıt Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları" ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin nüfus avantajını korumak için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Demografik Güç ve Öncelikler

Yılmaz, “Demografik gücümüzü kaybetmemek ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek için aileyi, gençleri ve kadınları destekleyen politikalar en büyük önceliğimiz olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in 2024 nüfus verileri, Türkiye'nin demografik yapısının hızla değiştiğini ortaya koydu. Toplam nüfus 85,6 milyonu aşarken, genç nüfusun oranı ve doğurganlık oranındaki düşüş, gelecekteki risklere dikkat çekiyor.

Sosyal Destek Mekanizmaları ve Aile Yapısı

Yılmaz, doğurganlık oranındaki düşüş, çocuk nüfusunun azalması ve yaşlı nüfusun artışının kritik riskler barındırdığını belirtti. Hane halkı büyüklüğünün küçülmesi ise geleneksel aile yapısındaki değişimi hızlandırıyor ve sosyal destek mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasını gerektiriyor.

Büyükşehirler ve Kırsal Alanlar

Büyükşehirlerdeki nüfus yoğunluğundaki artışa dikkat çeken Yılmaz, kırsalda yaşayanların oranının her geçen gün azaldığını da ifade etti. Çalışma çağındaki nüfusun hala yüksek olması, üretim ve inovasyon için büyük bir potansiyel sunduğunu vurguladı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'in "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte, doğurganlığı teşvik eden, gençlerin eğitim ve istihdamını güçlendiren politikaların fırsat alanı oluşturacağını kaydetti.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Sonuç olarak, kadınların iş gücüne katılımını ve aile yaşamını destekleyen sosyal politikaların, ekonomik büyüme ve demografik sürdürülebilirlik için büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye, nüfus avantajını korumak için acil önlemler almalı ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelidir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DP'li Altıntaş'tan Deprem Tedbirlerine Vurgu: Bilim ve İlmi Yöntemler Önemli
2
TDV, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Fidan Dikti
3
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze Planını Kategorik Olarak Reddetti
4
Muhasebeciler, Depremde Kaybettikleri Meslektaşlarını Hatay'da Andı
5
Burdur'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı
6
Ardahan'da Polisler 6 Şubat Depremlerini Anmak İçin Kan Bağışı Yaptı
7
AİBPA Türk Heyeti, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Önemli Mesajlar Verdi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış