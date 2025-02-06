Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nüfus Kayıt Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları" ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin nüfus avantajını korumak için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Demografik Güç ve Öncelikler

Yılmaz, “Demografik gücümüzü kaybetmemek ve geleceğe güçlü adımlarla yürümek için aileyi, gençleri ve kadınları destekleyen politikalar en büyük önceliğimiz olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in 2024 nüfus verileri, Türkiye'nin demografik yapısının hızla değiştiğini ortaya koydu. Toplam nüfus 85,6 milyonu aşarken, genç nüfusun oranı ve doğurganlık oranındaki düşüş, gelecekteki risklere dikkat çekiyor.

Sosyal Destek Mekanizmaları ve Aile Yapısı

Yılmaz, doğurganlık oranındaki düşüş, çocuk nüfusunun azalması ve yaşlı nüfusun artışının kritik riskler barındırdığını belirtti. Hane halkı büyüklüğünün küçülmesi ise geleneksel aile yapısındaki değişimi hızlandırıyor ve sosyal destek mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasını gerektiriyor.

Büyükşehirler ve Kırsal Alanlar

Büyükşehirlerdeki nüfus yoğunluğundaki artışa dikkat çeken Yılmaz, kırsalda yaşayanların oranının her geçen gün azaldığını da ifade etti. Çalışma çağındaki nüfusun hala yüksek olması, üretim ve inovasyon için büyük bir potansiyel sunduğunu vurguladı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'in "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte, doğurganlığı teşvik eden, gençlerin eğitim ve istihdamını güçlendiren politikaların fırsat alanı oluşturacağını kaydetti.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Sonuç olarak, kadınların iş gücüne katılımını ve aile yaşamını destekleyen sosyal politikaların, ekonomik büyüme ve demografik sürdürülebilirlik için büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye, nüfus avantajını korumak için acil önlemler almalı ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelidir.