Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısında Konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına karşı mücadelede her türlü tedbirin, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde alındığını vurguladı. Yılmaz, bu önemli açıklamayı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’ında yaptı.

Toplantıya Üst Düzey Katılım

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AFAD ve diğer ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Yangınların Durumu ve Alınan Önlemler

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından yapılan sunumda, mevcut yangın durumu, alınan tedbirler ve öngörülen riskler ele alındı. Toplantıda ayrıca, Risk Yönetim Ekibi'nin ilk toplantısının çıktıları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Küresel Isınmanın Etkileri ve Tedbirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ısınma nedeniyle hem doğal hem de insan kaynaklı yangınların sayısında artış görüldüğüne dikkati çekti. Yılmaz, "Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alıyoruz," dedi. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin sahip olduğu ekipmanlarla dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Orman Yangınlarıyla Mücadelenin Sürekliliği

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise son zamanlarda meydana gelen yangınlara dair bilgiler vererek, mücadelenin dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekti. Yumaklı, orman yangınlarıyla önümüzdeki süreçlerdeki risklerin dikkate alınarak mücadelelerinin sürdürüleceğini dile getirdi. Ekim ayına kadar risklerin devam edeceği öngörülmekte ve teyakkuz durumunun sürdürüleceği ifade edildi.

Şehitlere Saygı ve Anma

Yumaklı, yeşil vatanın müdafaasında kaybedilen şehitlerimize dualar ederek, kahramanların isimlerini bir şehit ormanı kurarak yaşatmayı planladıklarını söyledi.

Orman yangınlarında gelinen son durum ve gelecek döneme ilişkin riskler, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"nda ele alındı. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşma yaptı.

Orman yangınlarında gelinen son durum ve gelecek döneme ilişkin riskler, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"nda ele alındı. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşma yaptı.