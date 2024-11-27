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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı'nı Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Singapur'a Vurgu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean'i kabul etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Singapur'un diplomatik ilişkilerinin 55'inci, stratejik ortaklıklarının ise 10'uncu yıl dönümünü kutlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Stratejik Ortaklık ve İş Birliği Alanları

Yılmaz, iki ülkenin bölgelerindeki merkezi konumları ve güçlü ekonomik-ticari altyapılarının Türkiye ve Singapur'u doğal ortaklar haline getirdiğini ifade etti. Türkiye-Singapur ilişkilerinin, tedarik zinciri güvenliğini sağlamak, kaynak ve üretim çeşitliliğini artırmak ve dayanıklılığı güçlendirmek açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Güneydoğu Asya'nın kapılarından biri olarak gördüğümüz Singapur ile savunma sanayi, yeşil ekonomi, dijitalleşme, yenilik, enerji ve helal gıda gibi alanlarda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

İkili ticaret hacmini artırmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, Serbest Ticaret Anlaşması'nın sunduğu avantajlardan yararlanarak hedeflerine ulaşmanın kritik olduğunu vurguladı. Yatırımların artırılmasının destekleneceğini ve eğitim alanında tecrübe paylaşımının da dahil olduğu her alanda ortaklığın geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuk Bakan Teo Chee Hean'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini temenni etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean (sol...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 3), Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı Teo Chee Hean (sol 4) ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı'nı Kabul Etti

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