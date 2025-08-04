Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Kongo Başbakanı Makosso Ortak Geleceği Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kongo Başbakanı İle Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bu baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasındaki savunma, enerji, madencilik, ulaştırma, eğitim, sağlık, tarım ve çevre gibi çeşitli alanlardaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

İlk Resmi Ziyaret ve İlişkilerin Güçlenmesi

Yılmaz, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Makosso'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğine dikkat çekti. Liderler ve eşleri arasındaki dostluğun, işbirliklerine yeni bir boyut kazandırdığını vurguladı.

Savunma ve Güvenlik İşbirliğine Vurgu

Yılmaz, ayrıca iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğine ivme kazandırmak istediklerine değindi. Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo’nun IDEF 2025 Fuarı'na katılımının önemli olduğunu belirterek, bu süreçte gerçekleşen görüşmelerin iki ülkenin savunma sanayisi ve askeri ilişkilerinin ilerlemesi için katkı sağladığını ifade etti.

Ticari İlişkilerde Büyük İvme

Cevdet Yılmaz, Kongo'da Türk firmalarını yatırım yapmaya teşvik ettiklerini vurguladı ve son yıllardaki ikili ticaret hacminin önemli bir ivme kazandığını belirtti. 2019 yılında 62 milyon dolar olan ticaret hacminin, 2024 yılı itibarıyla 121 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Yılmaz, mevcut potansiyelin daha da geliştirilebileceğini söyledi.

Eğitim ve Enerji Alanında İşbirliği

Enerji ve madencilik alanında Türkiye’nin Kongo ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini ifade eden Yılmaz, özellikle petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde büyük bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu belirtti. Eğitim alanında ise önümüzdeki yıl Brazzaville'deki bazı pilot liselerde Türkçe öğretimi başlayacağını duyurdu.

Yılmaz, Maarif Okullarının başarısından yola çıkarak eğitim faaliyetlerini ve burs programlarını genişletmeye kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda), Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.