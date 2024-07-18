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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni isimler göreve başlıyor

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakkı Susmaz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na, Mustafa Levent Sungur TOKİ Başkanlığı'na ve Hakan Gedikli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 01:11
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni isimler göreve başlıyor

Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, birçok önemli pozisyona yeni isimler atandı. Atamalar arasında dikkat çeken isimler ve görev değişiklikleri haberimizin detaylarında.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE METİN KIRATLI SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanlığı atama kararları çerçevesinde, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçme kararı da Resmi Gazete'de yer aldı. Eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi. Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine bu önemli görevi üstlenecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI'NA HAKKI SUSMAZ ATANDI

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Hakkı Susmaz atandı. Yeni görevine başlayan Susmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın idari işlerini yönetecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne de Bekir Keleş getirildi.

TOKİ BAŞKANLIĞINA MUSTAFA LEVENT SUNGUR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da yeni başkanını buldu. Mustafa Levent Sungur, TOKİ Başkanlığı'na atandı. Sungur'un, TOKİ'nin çeşitli projelerini ve faaliyetlerini yöneteceği bu yeni görev, konut projelerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HAKAN GEDİKLİ GETİRİLDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ise Hakan Gedikli atandı. Gedikli, Türkiye'nin tapu ve kadastro hizmetlerini yönetecek. Bu atama, tapu ve kadastro işlemlerinin daha düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKAN YARDIMCILIĞI'NA AHMET BENSİZ ATANDI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine Ahmet Bensiz atandı. Bensiz, daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bu yeni göreviyle Adli Tıp Kurumu'nun yönetimine katkı sağlayacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NA YENİ ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da önemli atamalar gerçekleştirildi. Başmüfettişliklere Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur Genç, Mehmet Karahan ve Ufuk Yılmaz atandı. Bu atamalar, bakanlığın denetim ve yönetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

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