DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

Cumhurbaşkanlığı: Çelik Kubbe, Milli Teknoloji Hamlesinin Taçlandırılması

İletişim Başkanlığı, Çelik Kubbe ile Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılıktan teknoloji üreten ve ihraç eden konuma yükseldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:32
Cumhurbaşkanlığı: Çelik Kubbe, Milli Teknoloji Hamlesinin Taçlandırılması

Cumhurbaşkanlığı: Çelik Kubbe, Milli Teknoloji Hamlesinin Taçlandırılması

İletişim Başkanlığı'ndan kritik paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı açıklamada "Çelik Kubbe" projesinin Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının en somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar, güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiği; bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşıldığı vurgulandı.

Paylaşımdaki diğer bir bölümde ise şu ifadeler tekrarlandı: "Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar; güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ve Milli Teknoloji Hamlesinin en somut göstergelerinden biri olan Çelik Kubbe ile taçlanmaktadır."

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Eylül 2025'e Dikkat: Tarım Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Bitiyor
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Kocaeli Gebze'de Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın ve Patlama
4
Tekirdağ'da 2 Günlük Denize Girme Yasağı
5
Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması
6
Hatay'da Kayıp Sadık Kahleoğulları Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu
7
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava