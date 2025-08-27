Cumhurbaşkanlığı: Çelik Kubbe, Milli Teknoloji Hamlesinin Taçlandırılması

İletişim Başkanlığı'ndan kritik paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaptığı açıklamada "Çelik Kubbe" projesinin Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarının en somut göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara, deniz, hava ve uzay alanındaki milli başarılar, güvenliğimizin teminatı olurken, Türkiye'nin küresel ölçekteki gücünü de pekiştirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihi bir dönüşüm gerçekleştirdiği; bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşıldığı vurgulandı.

