Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Cumhurbaşkanlığı Koordinasyonunda Erken Dönem Kariyer Programı Gençlerin Geleceğini Şekillendiriyor

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen erken dönem kariyer programı, liyakat ve fırsat eşitliği esaslarıyla on binlerce öğrencinin gelecek planlarına rehberlik etmeye devam ediyor. Kamu kurumları ve özel sektörün kapılarını henüz öğrenciyken açan program, kimlik bilgileri gizlenmiş başvurularla yalnızca yetkinlikleri ön plana çıkaran yenilikçi bir model sunuyor.

Anonim Değerlendirme ile Liyakat Ön Planda

Programın en dikkat çekici özelliği, işe alım süreçlerindeki önyargıları azaltmayı hedefleyen anonim değerlendirme sistemi. Başvuru sırasında işverenler öğrencilerin isim, üniversite veya kişisel bilgilerine erişemiyor. Bunun yerine adaylar; akademik performans, sosyal ve sanatsal faaliyetler ile sportif başarılar gibi kriterlerle oluşturulan yeterlilik puanları üzerinden değerlendiriliyor.

Bu şeffaf ve izlenebilir yöntem sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı üniversitelerden öğrenciler, sadece birikimleri ve yetenekleriyle öne çıkma imkânı buluyor. İşverenler ihtiyaç duydukları profillere, tamamen liyakat esaslı bir havuzdan ulaşarak staj tekliflerini iletiyor; amaç gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak.

Programın Sunduğu Fırsatlar

Staj: Üniversite öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökebilecekleri ve sektörü yakından tanıyacakları mesleki çalışma dönemi.

İş Gölgeleme: Kariyerini henüz netleştirmemiş veya farklı meslekleri merak eden öğrenciler için kısa süreli, gözleme dayalı öğrenme imkânı.

Eğitim: Program ortakları tarafından sunulan çeşitli eğitimlerle öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine doğrudan katkı sağlanması.

Kimler Başvurabilir?

Programa başvuru koşulları şu şekilde belirlenmiştir:

Yaş Sınırı: 01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olup, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Eğitim Durumu: Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören ve genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan öğrenciler.

Lisans Öğrencileri: Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç, lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıfında okuyanlar.

Ön Lisans Öğrencileri: Ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıfında eğitim görenler (1. sınıf öğrencilerinden başvuru anında not ortalaması şartı aranmıyor).

Yurt Dışı Öğrencileri: Yurt dışındaki bir üniversitede yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Önemli Not: Stajın başlayacağı tarihte lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin henüz mezun olmamış olmaları; ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin ise not ortalamalarını 2'nin üzerine çıkarmış olmaları bekleniyor.

Başvuru Süreci

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştiriyor ve sisteme e-Devlet şifreleri ile giriş yapabiliyor. e-Devlet üzerinden gelen kişisel ve eğitim bilgileri kontrol edilerek onay süreci başlatılıyor. Başvuru formunun dikkatli ve eksiksiz doldurulması gerekiyor.

Başvuru tamamlandığında asıl heyecan başlıyor: Adayların işverenlerden gelecek staj tekliflerini görmek ve kabul etmek için Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

Program, gençlerin iş dünyasına hazırlanmasında sürdürülebilir bir köprü işlevi görmeyi hedefliyor ve fırsat eşitliğini güçlendirerek yetenek odaklı istihdamı destekliyor.