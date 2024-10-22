Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABU Genel Kurulunda Küresel Barışa Vurgu Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABU Genel Kurulunda Konuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkelerin en anlamlı tutumunun küresel barış ve istikrara katkı sunmak olduğunu ifade etti. Altun, Türkiye'nin istikrarlaştırıcı bir güç olarak hem bölgesel hem de küresel krizlere karşı proaktif bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye’nin Rolü ve Küresel Vicdan Çağrısı

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle 'Daha adil bir dünya mümkün' ve 'Dünya beşten büyüktür' söylemleriyle mevcut uluslararası sistemin çarpıklığını dile getiriyor, küresel vicdanı harekete geçirmeye gayret ediyoruz" dedi.

ABU’nun Önemi ve Medya Özgürlüğü

İstanbul'da düzenlenen ABU Genel Kurulu'nun açılış töreninde konuşan Altun, ABU'nun 65 ülkeden 230 üyesiyle dünya çapında 4 milyar izleyiciye hitap eden en büyük medya örgütü olduğunu belirtti. Medya özgürlüğü ve çeşitliliğin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Krizler ve Uluslararası Düzen Üzerine Değerlendirmeler

Altun, günümüzde pek çok krizle karşı karşıya olunduğunu, dünya genelinde yaşanan sorunların insanlık için tehditler oluşturduğunu kaydetti. "Dünyanın şu an karamsar bir düzen içinde yaşadığını" belirterek, yeni bir dünya için mücadelenin gerektiğini ifade etti.

Hakikatin Önemine Vurgu

İnsani krizlerin yanında bir hakikat krizinin yaşandığını, dezenformasyona karşı gerçeği savunmanın önemine değinen Altun, "Bizim en önemli silahımız hakikatin ta kendisidir" dedi.

Yapay Zeka ve Medya

ABU Genel Kurulu'nun bu yılki temasının yapay zeka olduğunu belirten Altun, bu teknolojilerin medya alanında muazzam fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ancak, yapay zekanın getirdiği risklere de dikkat çekerek, şeffaflığın sağlanmasının önemini vurguladı.

Uluslararası İşbirlikleri ve STK Faaliyetleri

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, uluslararası işbirliklerine önem verdiklerini ve Balkanlar ile Türk dünyasında çeşitli platformların kuruluşuna katkıda bulunduklarını dile getirdi. Ayrıca, Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) gibi organizasyonlarla iletişim dünyasına katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Gelecek Daveti

Altun, "STRATCOM 2023'te, katılımcılarla birlikte yapay zekanın sağladığı imkanları tartışacağız ve 2024 yılı için keyifli bir etkinlik için davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 61. ABU Genel Kurulu'nun açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 61. ABU Genel Kurulu'nun açılış törenine katılarak konuşma yaptı.