Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Bir Keribar Fotoğrafı' Belgeselinin Gösteriminde İzzet Keribar ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Belgesel Gösterimine Katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın hayatını anlatan 'Bir Keribar Fotoğrafı' belgeselinin gösterimine katıldı. Bu özel etkinlik, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu sonrasında gerçekleşti.

İzzet Keribar’ın Sanat Yolculuğu

Belgesel, fotoğraflarıyla hem Türkiye'ye hem de dünyaya dair değerli bir bellek oluşturan İzzet Keribar'ın hayatını gözler önüne seriyor. Sanatın ve inceliğin peşinde bir ömür geçiren Keribar’ın, Beyoğlu, Eminönü ve Büyükada üçgenindeki yaşamına dair önemli detaylar aktarılıyor.

Tarihsel Anlara Tanıklık

Belgeselde, Keribar'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan Kore Savaşı'na, 6-7 Eylül Olayları'ndan 1980 darbesine kadar pek çok önemli olaya tanıklık etmesi de yer almakta. Bu döneme dair duygu ve düşünceler, izleyicilere aktarılarak zamanına ışık tutuluyor.

İlk Gösterim, Büyük İlgi Gördü

Altun'un ve birçok sanatçının, Keribar'ın fotoğrafa olan tutkusu ve sanatıyla ilgili görüşleri de belgeselde yer aldı. Görkemli etkinlik, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Hatıra Fotoğrafı

Gösterim sonunda, Altun ve Keribar belgeselin afişi önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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FIBA 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri B grubunda A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Macaristan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da (solda) izledi.