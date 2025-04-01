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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı

Fahrettin Altun, ekonomik istikrarı hedef alan dezenformasyon kampanyalarına karşı milli menfaatlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:31
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ekonomik istikrarını tehdit eden dezenformasyon kampanyaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altun, “Yatırımcı güvenini zedelemeye dönük açıklamaların içerideki bazı çevrelerce dışarıya servis edilmesi, milli menfaatlerimize karşı bir sabotaj girişimidir.” dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin iç ve dış kaynaklı dezenformasyon kampanyaları ile mücadelesinin sürdüğü belirtildi. Altun, ana muhalefet partisinin iç çekişmelerini “dehşet verici” olarak nitelendirerek, bu durumda mahcubiyet duyması gerekenlerin yalan ve iftira siyaseti ile Algı operasyonlarına başvurduğunu ifade etti.

Altun, Ramazan ayının manevi ikliminde kutsal değerlere yapılan alçak saldırıları kınayarak, “Bu söylemler, siyasi nezaketsizliğin ötesinde organize bir kötülük olarak ortaya çıkmıştır.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, ana muhalefetin uluslararası odaklardan siyasi destek arayışını “ibret verici” olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin artık vesayet odaklarının arka bahçesi olmadığına vurgu yapan Altun, “Bu ülkenin gerçek sahibi aziz milletimizdir ve bu oyunların farkındadır.” ifadesini kullandı.

Altun, Türkiye'de farklı görüşlere tahammül edemeyen bir faşizan anlayışın tehdit ve sindirme politikalarıyla karşı karşıya kalındığını belirtti. “Siyasi rekabet ilke ve vizyon ile yapılır, tehdit ve sindirme ile değil.” diyerek muhalif görüş sahiplerinin siyasete yönelik beklentilerini kendi çıkar hesaplarına kurban edenleri eleştirdi.

Son olarak, “Hiçbir sanatçımızın baskılara karşı yalnız olmadığını belirtmek isterim.” diyerek iletişim sektörünün güvenliğini sağlamak için gereken adımları atacaklarını belirtti. Altun, “Türkiye kararlıdır, güçlüdür ve yoluna milletin iradesi ile devam etmektedir.” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

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