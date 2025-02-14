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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde Küresel Mücadele Vurgusu Yaptı

Fahrettin Altun, Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde adalet ve hakikatin önemine dikkat çekti ve yayıncılıkta dijital dönüşüm üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:04
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde Küresel Mücadele Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Yayıncılık Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, tüm dünyada bir küresel adalet ve hakikat mücadelesi yürüttüğünü vurguladı. Altun, bu mücadelenin birlikte verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dijitalleşme ve Yayıncılık Kültürü

Altun, dijital yayıncılığın kazandırdığı fırsatları ve zorlukları ele alarak, okuma kültürü, kamu yayıncılığı, çocuk edebiyatı ve yapay zekanın yayıncılığa etkileri gibi konuları zirvede tartışacaklarını belirtti. Türkiye'nin yayıncılık ekosistemini geliştirmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiği ifade edildi.

Yayıncıların Rolü ve Kültürel Özgüven

Yayıncıların kültürel özgünlüğü korumadaki önemine dikkat çeken Altun, Cemil Meriç'in sözlerini hatırlatarak kültürel saldırılara karşı duyarlılık gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Bugün Türkiye’nin, entelektüellerinin ve yayınlarının kültürel özgüvene sahip olduğunu belirtti.

Yayıncılıkta Dezenformasyon ve Sorunlar

Altun, yayıncılığın karşılaştığı dezenformasyon sorununa da değinerek, bilgi üretiminin önemine vurgu yaptı ve medya düzeninin bu durumu zorlaştırdığını ifade etti. Ancak, okuma alışkanlıklarının değişimi ve yeni dijital mecraların sunduğu fırsatların da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Stratejik İletişim ve Fırsatlar

Yeni nesil yayıncılık stratejilerine dikkat çekerek, okuma kültürünü güçlendirme hedeflerini paylaştı. Altun, bu süreçte ulusal farkındalık kampanyaları düzenleyeceklerini ve yayıncılıkla ilgili modeller geliştirme çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Planları

Altun, zirvenin ardından, İletişim Şurası'nda önemli tartışmalar yapmayı ve somut çözümler üretmeyi planladıklarını belirtti. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yayıncılık alanında da güçlü bir konumda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Rami...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programının açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Rami...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programının açılışında konuşma yaptı.

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