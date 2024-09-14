Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü Kuruldu

Resmi Gazete'de Yeni Düzenleme

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 'Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü' ile ilgili yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararnamede, Dışişleri Bakanlığının güvenlik alanındaki yetkilerine dair önemli ayrıntılara yer verildi.

Görev ve Yetkiler

Yayınlanan kararnamede, 'Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü''nün, Bakanlığın yurtiçindeki ve yurtdışındaki misyonlarının güvenliğini sağlama, gerekli iş ve işlemleri yürütme görevleri üstleneceği ifade edildi. Ayrıca, siber güvenlik, haberleşme, evrak ve bilgi güvenliği gibi konular da bu çerçevede değerlendirilecektir.

Ayrıntılı Görev Tanımları

Müdürlüğün diğer görevleri arasında temsilciliklerin güvenliği ile ilgili terör eylemleri ve tehditlerin izlenmesi, güvenlik tedbirlerinin alınması ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması yer almaktadır. Bu kapsamda, yurt dışından gelen yabancı heyetler ile Bakan tarafından korunması gereken şahısların güvenliğini sağlamak da önem arz etmektedir.

Personel ve Teçhizat Temini

Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı güvenlik personeli ile teçhizat, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi ilgili kamu kurumları tarafından sağlanacak. Personel seçimi ve eğitimi, Dışişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

Yönetmelikler ve Usuller

Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün çalışma usul ve esaslarının yanı sıra, personel ve teçhizat teminine yönelik düzenlemeler ise yönetmelik ile belirlenmesi planlanmaktadır.