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Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:18
Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Anadolu Ajansı'nın bu yılki 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, ülkemizin önde gelen fotoğraf sanatçılarını ve gazetecilerini bir araya getirerek, yıl içerisindeki etkileyici anları öne çıkarmayı amaçlıyor.

Tuğlu, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın haber fotoğrafçılığına katkılarının altını çizerken, fotoğraf sanatının toplumsal hafızayı canlı tutma konusundaki önemine vurgu yaptı.Kütüphaneler Daire Başkanı olarak, kültürel mirasın korunmasının ve yayılmasının kendileri açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Tuğlu, bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleştirilmekte ve sanatseverler ile fotoğraf meraklılarını buluşturmayı hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler...

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler...

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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