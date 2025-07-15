Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz İçin Kapsamlı Medya Programı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Özel Medya Programı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 14-18 Temmuz tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da kapsamlı bir medya programı düzenliyor.

Yapılan açıklamaya göre, programa, Türkiye'nin 81 ilinden 81 gazeteci ve 41 ülkeden davet edilen 119 yabancı basın mensubu olmak üzere toplam 200 gazeteci katılacak.

Programın ana teması, şehitlerin hatırasını yad etmek ve Türkiye'nin darbe girişimi karşısındaki ortak iradesini vurgulamak. Uluslararası medya temsilcilerine, 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki FETÖ ile mücadelenin detaylarının aktarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, gün içerisinde gazeteciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti. Müze Müdürü Ali Haydar Atalar, FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili kapsamlı bilgiler sundu.

Ardından, TBMM'de düzenlenen anma törenine katılan gazeteciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını izledikten sonra Gazi Meclis'in 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören bölümlerini ziyaret etti.

Gazeteciler, programın ikinci gününde “15 Temmuz Hafıza, Adalet ve Gelecek” paneline katılacak. İstanbul ayağında ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve İstanbul Valiliği ziyaretleri yapılacak ve çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Program, yalnızca Türkiye'den değil; Macaristan, İsveç, Birleşik Krallık, ABD, Sırbistan, Güney Kore gibi 41 farklı ülkeden medya mensuplarını da bir araya getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 14-18 Temmuz'da Ankara ve İstanbul'da kapsamlı medya programı düzenliyor. Programa, Türkiye'nin 81 ilinden 81 gazeteci ile 41 ülkeden davet edilen 119 yabancı basın mensubu olmak üzere toplam 200 gazeteci katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 14-18 Temmuz'da Ankara ve İstanbul'da kapsamlı medya programı düzenliyor. Programa, Türkiye'nin 81 ilinden 81 gazeteci ile 41 ülkeden davet edilen 119 yabancı basın mensubu olmak üzere toplam 200 gazeteci katılıyor.