Cumhurbaşkanlığı'ndan Vatandaş Odaklı Yönetim İçin Koordinasyon Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde, "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi ve kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçlayan bir anlayışla sunulması ile denetleme faaliyetlerinin etkinliğinin sağlanması konularını ele aldı.

Genelge ile Yeni Adımlar

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi" konulu genelgenin ardından kamu kurumlarının hizmet sunum kapasitesinin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Denetim Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi

Toplantıda, tüm kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Kamu kurumlarının denetim birimleri tarafından hiyerarşik denetimin sağlanması ve özel sektör hizmetlerinin de denetlenmesi konuları üzerinde duruldu.

Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Yaklaşım

Toplantıda, kamu hizmetlerinin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sunulmasının yanı sıra denetim faaliyetlerinin de eksiklikleri düzeltme ve uygulayıcılara rehberlik etme şeklinde icra edilmesi gerektiği belirtildi. Aynı zamanda, kamu görevlilerinin uygun birimler ve görevlerde çalıştırılması gerektiği vurgulandı.

Yaygın Saha Denetimi Önerisi

Saha denetimlerinin etkinliğinin artırılması için veri paylaşımı ve dijital raporlama süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Kayıt dışılığın ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi gibi konulara da dikkat çekildi.

Denetim Koordinasyonunun DDK'de Yapılması

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından yapılacak olan denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla gerekli sistemlerin oluşturulacağı belirtildi. 2025 yılı için hazırlanan çalışma programının koordineli bir şekilde uygulanacağı ifade edildi.

Toplantıya, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, bakan yardımcıları ve bakanlıkların teftiş kurulu başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı kapsamında, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artırmayı esas alan bir anlayışla sunulması ile denetleme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ev sahipliğinde "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu koordinasyon toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı kapsamında, kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artırmayı esas alan bir anlayışla sunulması ile denetleme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi konuları ele alındı.