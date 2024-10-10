Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a devrediyor.
Resmi Gazete'de Duyuruldu
Yılmaz'ın vekalet etmesine yönelik tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tezkere, Erdoğan'ın 10-11 Ekim tarihlerinde yurt dışında olmasından dolayı devreye girdi.
Anayasal Dayanak
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.