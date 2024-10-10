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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışındaki ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 02:58
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 02:58
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz Vekalet Edecek

Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a devrediyor.

Resmi Gazete'de Duyuruldu

Yılmaz'ın vekalet etmesine yönelik tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tezkere, Erdoğan'ın 10-11 Ekim tarihlerinde yurt dışında olmasından dolayı devreye girdi.

Anayasal Dayanak

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek.

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