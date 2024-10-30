Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Londra'da Gerçekleşti

Cumhuriyet Bayramı Etkinliği Londra'da Yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Londra'nın ünlü Ulusal Galeri'sinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kültürel etkinliğin ev sahipliğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı üstlendi.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'den gelen Stephen Doughty gibi önemli isimler ile birçok davetli katıldı. İstiklal Marşı ve İngiltere milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı da dinleyicilere ulaştırıldı.

Mesajlar ve Vurgu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak bu coşkuya katılan herkese teşekkür etti. Büyükelçi Ertaş, Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili duyduğu üzüntüyü ifade ederken, Türkiye sevgisinin ve Cumhuriyet coşkusunun bir araya getirdiğini vurguladı.

Doughty ise, Türkiye'nin stratejik rolüne dikkat çekerek terörle mücadelede iş birliğinin önemini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı David Lammy arasındaki görüşmenin de ikili ilişkileri güçlendirme amacı taşıdığını belirtti.

Piyano Dinletisi ile Kutlama Tamamlandı

Konuşmaların ardından davetlilere keyifli bir piyano dinletisi sunuldu. Etkinlik, kültürel bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Londra'daki ünlü Ulusal Galeri'de kültürel etkinlik düzenlendi. Londra'daki ünlü Ulusal Galeri'de gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Karaduman Aktuna, İngiltere Parlamentosu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Londra'daki ünlü Ulusal Galeri'de kültürel etkinlik düzenlendi. Londra'daki ünlü Ulusal Galeri'de gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Karaduman Aktuna, İngiltere Parlamentosu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.