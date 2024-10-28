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Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı törenine Vali, Belediye Başkanı ve birçok kuruluş katıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 15:17
Cumhuriyet'in 101'inci Yılı İstanbul'da Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Cumhuriyet'in 101'inci Yılı Coşkuyla Kutlandı

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir tören gerçekleştirildi.

Törenin Detayları

Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Sivil Toplum ve Kurumların Katkısı

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına ait temsilciler de anıta çelenk bırakarak kutlamalara katkıda bulundu. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, beraberindeki avukat grubu ile birlikte İstiklal Caddesi'nden yürüyerek tören alanına geldi.

İmamoğlu’nun Açıklamaları

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon yurttaşımızındır. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, gençliğe emanet edilmiş bir kavramdır. İkinci yüzyılının ilk Cumhuriyet kutlamasında her birimize çok özel sorumluluklar düşmektedir," ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri ile gaziler de bu özel günde yer aldı.

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