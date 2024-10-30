Cumhuriyet'in 101. Yılı TBMM'de Kutlandı

TBMM Genel Kurulunda Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle partilerin grup başkanvekilleri birer konuşma yaparak önemli değerlendirmelerde bulundular.

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'Cumhuriyetimizin 101. yılında hiçbir güç, hiçbir kirli senaryo, Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü durduramayacaktır.' dedi.

İsa Mesih Şahin'den Birlik Vurgusu

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Cumhuriyet'in önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, tarih boyunca karşılaşılan zorlukların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Nevruz'un milli bayram olarak kabul edilmesi için destek istedi.

Buğra Kavuncu'dan Tarihsel Anlam ve Eleştiriler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 1918 Mondros Mütarekesi'ni hatırlatarak milletin büyük bir direnişle Cumhuriyet'i inşa ettiğini ifade etti. Kavuncu ayrıca, Anıtkabir'de yapılan tezahüratları eleştirerek, Türkiye'nin adalet sistemindeki eksikliklere dikkat çekti.

MHP ve DEM Parti Temsilcileri'nin Açıklamaları

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Cumhuriyet'in coşku ile kutlandığını belirtirken sonuna kadar terörle mücadelenin devam edeceğini vurguladı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'nin temel sorunlarının devam ettiğini savunarak, Esenyurt Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını eleştirdi.

Gökhan Günaydın'dan Ekonomi Uyarıları

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin gıda enflasyonu ve gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti. Kredi kartı borçlarının arttığını belirterek vatandaşın ekonomik durumuna dair eleştirilerde bulundu.

Cumhuriyetin Değerleri ve Gelecek Vizyonu

Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhuriyet'in 101. yılının birlik ve beraberlik içinde karşılandığını ifade ederken, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin büyüme hedeflerine ulaşacağının altını çizdi. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası 130 bin 565 konut inşa edileceği müjdesini verdi.