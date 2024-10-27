Cumhuriyet Panayırı Üç Kentte Başladı

Cumhuriyet Bayramı'na Özel Etkinlikler

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle "Cumhuriyet Panayırı"na ev sahipliği yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerden etkilenen bu üç şehirde düzenlenen etkinlikler, çocuklara neşeli anlar sunuyor.

Eğlence Dolu Anlar

İskenderun ilçesindeki Atatürk Anıtı yakınında kurulan etkinlik alanında, çocuklar çocuk tiyatroları, söyleşiler, sanal gerçeklik deneyim alanları ve atölye çalışmalarıyla dolu bir gün geçiriyor. Etkinlik koordinatörü Erol Cambaz, bu panayırın çocuklar için unutulmaz bir 29 Ekim olacağını belirtti.

Üç Gün Boyunca Sürecek Aktiviteler

Cambaz, İskenderun'un yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki panayır alanlarının da oldukça eğlenceli etkinlikler sunacağını ifade etti. “Üç gün boyunca sürecek bu organizasyonda çok çeşitli atölyeler mevcut. Özellikle depremlerin psikolojik etkilerini atlatmaya çalışan çocuklarımızın Cumhuriyetimizin 101. yılını doyasıya kutlaması hedefleniyor” dedi.

Depremzede Çocuklar İçin Özel Alanlar

Kahramanmaraş’taki Milli İrade Meydanı’nda kurulan özel etkinlik alanında, depremden etkilenen çocuklar aileleriyle birlikte çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşamaktadır. Adıyaman’da da benzer şekilde hazırlanan panayır, çocukların yüzlerindeki gülümsemeleri artırmayı amaçlıyor.

Cumhuriyet Panayırı etkinlikleri 29 Ekim tarihine kadar devam edecek ve çocukların moral bulmasına katkı sağlamak hedefleniyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Panayırı başladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Panayırı başladı.