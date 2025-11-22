D-140'da Şarampole Uçan Araç: Akyazı'da Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Sakarya Akyazı'da D-140 Reşadiye mevkiinde şarampole uçan otomobilde anne Aynur Şahin ve oğlu Ümit Şahin yaşamını yitirdi; iki çocuk yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:57
Kaza anı ve müdahale

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, 20 Kasım Perşembe günü Adapazarı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde meydana gelen kazada can kaybı ikiye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Şahin (41) yönetimindeki 54 H 1585 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole uçtu.

Kaza sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, araçta bulunan anne Aynur Şahin (68)'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılanlar ve cenaze işlemleri

Araçta bulunan diğer yaralılar Ç.Ç. (4), H.G. (12) ve sürücü Ümit Şahin ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Annesinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada, ağır yaralı olarak kaldırılan Ümit Şahin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybeden Aynur Şahin'in cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Akyazı Kubbeli Yeni Camii'ne getirilen merhum, dün Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seyfeler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaralanan 4 ve 12 yaşlarındaki çocukların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

