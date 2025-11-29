Dağda Kalp Krizi Geçiren Çoban Hava Ambulansıyla Kurtarıldı

Konya Ilgın'da acil müdahale

Konya’nın Ilgın ilçesinde çobanlık yapan Kadir Bulut, dağlık alanda kalp krizi geçirerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay, Ilgın ilçesine bağlı Avdan Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. Mahalleden koyunları alıp otlatmaya çıkan 52 yaşındaki Kadir Bulut, aniden fenalaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Fenalaşmanın dağlık alanda olması nedeniyle bölgeye hava ambulansı yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Bulut’un kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve ambulans helikopter ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından anjiyo uygulanan Bulut’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

