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Dağpınar'da Kütüphane ile Okuma Seferberliği Başlatıldı

Neriman Gökdere, Dağpınar Mahallesi'nde kurduğu kütüphane ile çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:02
Dağpınar'da Kütüphane ile Okuma Seferberliği Başlatıldı

Mahallesinde Kütüphane Kurarak Çocuklara Kitap Okumayı Aşıladı

Muğla'nın kırsal yerleşim yeri Dağpınar'da, 55 yaşındaki Neriman Gökdere, kendi çabalarıyla kurduğu kütüphane ile çocukların okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla büyük bir projeye imza attı.

Eğitim Hayalini Gerçekleştiren Gökdere

Maddi zorluklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen Gökdere, 50 yaşına geldiğinde açık öğretimle lise diplomasını aldı. Çocuklarının büyümesinin ardından, kendi imkanlarıyla mahallede 180 haneden oluşan Dağpınar'da "Hüseyin Balgök Kütüphanesi" adıyla bir kütüphane kurarak çocukların kitaplara daha kolay ulaşımını sağladı.

Okuma Sevgisini Paylaşıyor

Kütüphanesinde 1000'den fazla kitap bulunduran Gökdere, çocukların eğitimine katkı sağlayarak, kendi yazdığı şiirleri içeren "Hayıt Kokusu" adlı kitabını da okuyucularıyla buluşturdu. Okumayı çok sevdiğini ifade eden Gökdere, "Okumayı çok seviyorum. Mahallemizdeki çocukların fırsat bulup kitap okumalarını istiyorum," dedi.

Gelen Çocuklardan Olumlu Geri Bildirimler

Kütüphanenin müdavimlerinden 8. sınıf öğrencisi Öykü Akça, "Neriman teyzenin burada kütüphane açması benim için çok güzel oldu. Her gün Muğla'ya gidip kitap almak zor, burada istediğim kitapları bulabiliyorum," diyerek kütüphaneden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gökdere'nin İhtiyaçları Belirleyen Hayali

Neriman Gökdere, çocukluğunda yaşadığı eğitim zorluklarına vurgu yaparak, "Bir zamanlar babamın 'İki çocuğu birden okutamayacağım' dediğini hatırlıyorum. O dönem sinirli ve üzgün hissetmiştim. Bu anıları kütüphanemle aşmak istiyorum," şeklinde konuştu.

Kütüphane, köydeki çocuklar için bir eğitim ve sosyal buluşma alanı haline geldi. Gökdere, "Burayı açtığımızdan beri tahminen 200 kitap alınıp geri geri geldi. Her yaş grubundan insan buraya gelerek kitap alıyor ve okuyor. Bu süreç beni çok mutlu ediyor," dedi.

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