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Dakar'da Sıcak Hava Plajları Doldurdu

Dakar'da etkili olan yüksek sıcaklık, sahilleri dolup taşmasına neden oldu. Başkentliler serinlemek için plajlara akın etti.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 10:17
Dakar'da Sıcak Hava Plajları Doldurdu

Dakar'da Sıcak Havalar Plajları Doldurdu

Senegal'in başkenti Dakar'da, yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle halk sahillere akın etti. Sıcak havadan bunalan başkentliler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Ngor Plajı Yoğun İlgi Gördü

Kentin en ünlü plajlarından Ngor, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Sahil şeridinin her noktasında denize girenler, güneşlenenler ve su sporları yapanlar gözlemlendi. Çocuklar kumsalda oyun oynarken, yetişkinler de denizin keyfini çıkardı.

Yoğunluk Sahil Şeridinde Hissedildi

Halka açık plajda adım atacak yer kalmazken, sahil boyunca sıralanan şemsiyeler havadan renkli görüntüler oluşturdu. Kalabalığı fırsat bilen seyyar satıcılar, gün boyu serinlemeye çalışanlara çeşitli ürünler sundu.

Senegal'in başkenti Dakar'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti. Senegal'de yüksek...

Senegal'in başkenti Dakar'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti. Senegal'de yüksek sıcaklık ve nem yüzünden bunalan başkentliler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Kentin en ünlü plajlarından Ngor, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Senegal'in başkenti Dakar'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti. Senegal'de yüksek...

Senegal'in başkenti Dakar'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti. Senegal'de yüksek sıcaklık ve nem yüzünden bunalan başkentliler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Kentin en ünlü plajlarından Ngor, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

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