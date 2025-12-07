DAKE, NADMEX'te Düzce'yi Temsil Etti

Arama kurtarma ekipmanları ve deneyim paylaşımıyla öne çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), İstanbul’da düzenlenen 'Uluslararası Afet Yönetim Fuarı ve Zirvesi (NADMEX)' etkinliğinde stant açtı. 4-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, afetlere dirençli toplum oluşturma hedefiyle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona davet edilen DAKE, kurduğu stantta arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığı araç ve ekipmanları sergiledi. Düzce depremlerinin ardından kurulan ve profesyonelleşen yapısıyla birçok ulusal ve uluslararası afette görev alan dernek üyeleri, fuarda diğer arama kurtarma ekipleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve fuar organizatörü TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, DAKE standını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aslan, derneğin uluslararası bir organizasyonda yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

