DAKE, NADMEX'te Düzce'yi Temsil Etti

DAKE, 4-6 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen NADMEX'te stant açarak arama kurtarma ekipmanlarını sergiledi; Vali Selçuk Aslan ve Cem Şenel standı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:13
DAKE, NADMEX'te Düzce'yi Temsil Etti

DAKE, NADMEX'te Düzce'yi Temsil Etti

Arama kurtarma ekipmanları ve deneyim paylaşımıyla öne çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), İstanbul’da düzenlenen 'Uluslararası Afet Yönetim Fuarı ve Zirvesi (NADMEX)' etkinliğinde stant açtı. 4-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, afetlere dirençli toplum oluşturma hedefiyle kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona davet edilen DAKE, kurduğu stantta arama kurtarma faaliyetlerinde kullandığı araç ve ekipmanları sergiledi. Düzce depremlerinin ardından kurulan ve profesyonelleşen yapısıyla birçok ulusal ve uluslararası afette görev alan dernek üyeleri, fuarda diğer arama kurtarma ekipleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve fuar organizatörü TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, DAKE standını ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aslan, derneğin uluslararası bir organizasyonda yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DÜZCE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (DAKE), İSTANBUL'DA DÜZENLENEN "ULUSLARARASI AFET YÖNETİM FUARI VE...

DÜZCE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (DAKE), İSTANBUL'DA DÜZENLENEN "ULUSLARARASI AFET YÖNETİM FUARI VE ZİRVESİ"NDE (NADMEX) STANT AÇTI.

DÜZCE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (DAKE), İSTANBUL'DA DÜZENLENEN "ULUSLARARASI AFET YÖNETİM FUARI VE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor
2
Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
3
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet
4
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz
5
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
6
Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi
7
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi