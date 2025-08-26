Dalaman'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gelen ihbar üzerine müdahale

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, bir gezi teknesinde rahatsızlanan kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olayla ilgili duyuru komutanlığın internet sitesinde yer aldı.

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, söz konusu kişiye ulaşıp tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Tahliye edilen kişi daha sonra acil sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Şu aşamada olayla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hasta güvenli şekilde karaya ulaştırıldı.