DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,82 -0,3%
ALTIN
4.462,62 -0,64%
BITCOIN
4.503.297,14 -0,08%

Dalaman'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Muğla'nın Dalaman açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin tıbbi tahliyesi ile hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:50
Dalaman'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Dalaman'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gelen ihbar üzerine müdahale

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, bir gezi teknesinde rahatsızlanan kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olayla ilgili duyuru komutanlığın internet sitesinde yer aldı.

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, söz konusu kişiye ulaşıp tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Tahliye edilen kişi daha sonra acil sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Şu aşamada olayla ilgili başka bir ayrıntı paylaşılmadı. Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hasta güvenli şekilde karaya ulaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Kenya'da Boni Ormanı Operasyonu: Eş-Şebab'ın 5 Üyesi Öldürüldü
3
Ukrayna, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda 'Ukrayna-Benelüks formatı'nı başlattı
4
Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
5
Hakan Fidan Dublin'de Senatör Alison Comyn ile Görüştü
6
İsrail ordusu: Nasır Hastanesi saldırısı 'kamerayı vurmak' için yapıldı — 5 gazeteci öldü
7
Bursa'da Operasyon: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025