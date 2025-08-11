DOLAR
40,71 -0,01%
EURO
47,43 -0,02%
ALTIN
4.400,3 0,98%
BITCOIN
4.937.693,09 -2,23%

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Emlak Konut'un Damla Kent projesindeki gayrimenkul sertifikası halka arzı, 21,4 milyar TL'yi aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 13:21
Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Damla Kent Projesi Halka Arzı Tamamlandı

Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen Damla Kent projesinin gayrimenkul sertifikası halka arzı, 21,4 milyar TL'lik büyüklükle dikkatleri üzerine çekti. Gayrimenkul ve sermaye piyasalarının uzun süredir beklediği bu önemli arz, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yoğun İlgi ve Başarı

Yatırımcıların yoğun ilgisi neticesinde, halka arz edilen tüm sertifikalar tükendi. Bu durum, projenin güvenilirliğini ve yatırımcıların gayrimenkul piyasasına olan iştahını açıkça ortaya koydu.

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Rekor Talep ve Satış

Halk GYO tarafından yapılan açıklamaya göre, halka arz sürecinde adeta bir talep patlaması yaşandı. Bir adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken, başlangıçta halka arz edilmesi planlanan 1.923.481.773 adete ek olarak, gelen toplam talep üzerine 897.111.722 adetlik ek satış hakkı da kullanıldı. Böylece toplamda 2.820.593.495 adet sertifika yatırımcılara dağıtıldı.

Talep Miktarı Dikkat Çekti

Halka arzın en dikkat çekici yönlerinden biri de gelen talebin büyüklüğüydü. Ek satış miktarı hariç tutulduğunda, arz edilen sertifika adedinin 1,87 katı kadar bir talep, yani 3.595.903.893 adet talep oluştu. Bu oran, son dönemdeki halka arzlar arasında en yüksek talep seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yatırımcı Dağılımı Başarılı

Halka arz sürecinin bir diğer önemli başarısı da yatırımcı dağılımındaki dengeydi. KAMU Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, halka arzda satışa sunulan toplam sertifika miktarının yüzde 5’inden fazlasını alan herhangi bir tekil yatırımcının bulunmadığı özellikle vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın
2
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor
3
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
4
Damla Kent Projesi'ne Rekor Talep: 27,3 Milyar Lira
5
Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!
6
Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı'nın Yıldönümünde Yorgun Mermiler Protesto Edildi

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi