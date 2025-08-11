Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Damla Kent Projesi Halka Arzı Tamamlandı

Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen Damla Kent projesinin gayrimenkul sertifikası halka arzı, 21,4 milyar TL'lik büyüklükle dikkatleri üzerine çekti. Gayrimenkul ve sermaye piyasalarının uzun süredir beklediği bu önemli arz, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yoğun İlgi ve Başarı

Yatırımcıların yoğun ilgisi neticesinde, halka arz edilen tüm sertifikalar tükendi. Bu durum, projenin güvenilirliğini ve yatırımcıların gayrimenkul piyasasına olan iştahını açıkça ortaya koydu.

Rekor Talep ve Satış

Halk GYO tarafından yapılan açıklamaya göre, halka arz sürecinde adeta bir talep patlaması yaşandı. Bir adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken, başlangıçta halka arz edilmesi planlanan 1.923.481.773 adete ek olarak, gelen toplam talep üzerine 897.111.722 adetlik ek satış hakkı da kullanıldı. Böylece toplamda 2.820.593.495 adet sertifika yatırımcılara dağıtıldı.

Talep Miktarı Dikkat Çekti

Halka arzın en dikkat çekici yönlerinden biri de gelen talebin büyüklüğüydü. Ek satış miktarı hariç tutulduğunda, arz edilen sertifika adedinin 1,87 katı kadar bir talep, yani 3.595.903.893 adet talep oluştu. Bu oran, son dönemdeki halka arzlar arasında en yüksek talep seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yatırımcı Dağılımı Başarılı

Halka arz sürecinin bir diğer önemli başarısı da yatırımcı dağılımındaki dengeydi. KAMU Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, halka arzda satışa sunulan toplam sertifika miktarının yüzde 5’inden fazlasını alan herhangi bir tekil yatırımcının bulunmadığı özellikle vurgulandı.