Damla Kent Projesi'ne Rekor Talep: 27,3 Milyar Lira

Bakan Kurum'dan Gayrimenkul Sertifikası Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi için rekor bir talep gerçekleştiğini duyurdu. Ulaşılan talep, 27,3 milyar lira ile beklentilerin yaklaşık 2 katı olarak kayıtlara geçti.

Proje İlgisi ve Gelecek Planları

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşların projeye duyduğu güvenin altını çizdi. Gayrimenkul sertifikası projesinin, vatandaşları ev sahibi yapabilmek ve yapı stokunu sağlamlaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Kurum, "Bu talep, küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir," diyerek projeye olan inancı vurguladı.

Bakan, "Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent Projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz," şeklinde konuştu.

