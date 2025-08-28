Dangote'den Etiyopya'ya 2,5 milyar dolarlık gübre tesisi yatırımı

Yüzde 60-40 ortaklıkla Somali bölgesine büyük sanayi yatırımı

Afrika'nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote, Etiyopya hükümeti ile 2,5 milyar dolar tutarındaki bir gübre tesisi kurulması için anlaşma imzaladı. Anlaşma Addis Ababa'da atıldı ve tesisin yüzde 60'ı Dangote'ye, yüzde 40'ı Etiyopya Yatırım Holdinglerine (EIH) ait olacak.

Tesis, ülkenin doğusundaki Somali bölgesinde inşa edilecek ve yaklaşık 40 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Proje, yıllık 3 milyon ton gübre üretim kapasitesine sahip olacak ve ülkenin güneydoğusundaki Calub ve Hilala doğal gaz sahalarına boru hattıyla bağlanacak.

EIH'den yapılan açıklamada, 2,5 milyar dolarlık tesisin Etiyopya'nın gübre ithalatına bağımlılığını azaltacağı, yerli üretimi güçlendireceği ve döviz üzerindeki baskıyı hafifleteceği belirtildi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, anlaşmayı "ülkenin gıda güvenliği hedefleri açısından tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Ahmed, "Bu proje, çiftçilerimizin uzun süredir yaşadığı zorlukları aşmalarına yardımcı olacak, istihdam yaratacak ve gıda egemenliğimiz yolunda belirleyici bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı iş insanı Dangote ise "Etiyopya Yatırım Holdingleri ile yapılan bu ortaklık, Afrika'nın sanayileşmesi ve kıta genelinde gıda güvenliği sağlanması yönündeki ortak vizyonumuzda kritik bir dönüm noktasıdır." dedi.

Dangote Grubu, halihazırda 10 Afrika ülkesinde çimento üretim tesisleri işletiyor ve Nijerya'da üç yıl önce faaliyete başlayan yıllık 3 milyon ton kapasiteli bir gübre merkezine sahip.