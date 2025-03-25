Danimarka Başbakanı Frederiksen'den ABD'ye Grönland Tepkisi: 'Kabul Edilemez'

Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD'nin Grönland üzerindeki baskısını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi ve direneceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:47
Danimarka Başbakanı Frederiksen'den ABD'ye Grönland Tepkisi: 'Kabul Edilemez'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland üzerindeki 'baskısını kabul edilemez' olarak nitelendirerek, Washington yönetimine tepki gösterdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında bulunduğu bir heyetin Grönland'ı ziyaret edeceğini açıklamasının ardından bu değerlendirmede bulundu.

Frederiksen, Danimarka merkezli yayın kurumlarına yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret açıkça görülüyor ki Grönland'ın neye ihtiyacı olduğu ya da ne istediği ile ilgili değil," diyerek ABD'nin uyguladığı baskının ciddi bir sorun teşkil ettiğine işaret etti.

Başbakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik ilgisinin 'ciddi ve stratejik' bir hedef olduğunu vurguladı. "Bu ziyaret, ABD Başkanı'nın Grönland'ı satın alma isteğinden bağımsız değerlendirilemez," dedi.

Danimarka’nın Grönland’a tam destek verdiğini belirten Frederiksen, müttefiklerin birbirlerine saygı duyarak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Aralarında Usha Vance, Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın bulunduğu heyetin, 27-29 Mart tarihlerinde Grönland'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Trump, başkanlık görevine gelmesinden bu yana Grönland'ı ABD'nin kontrolüne alma arzusunu dile getirerek, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını 'mutlak bir zorunluluk' olarak tanımlamıştı. 13 Mart’ta Oval Ofis’te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, "Bence (Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) gerçekleşecek. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var," demişti.

Grönland yönetimi, adanın 'satılık olmadığı ve olmayacağı' yönünde açıklamalarda bulunurken, Danimarka'nın da Grönland’ın yanında durmayı sürdürdüğü belirtiliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin Trump’ın 'ilhak' tehditlerine karşı yeterince güçlü bir tepki vermemesi eleştiriliyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, Danimarka'ya yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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