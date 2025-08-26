DOLAR
Danimarka'da 8 bin 500 yıl önce sulara gömülen antik kıyı yerleşimi bulundu

Aarhus Körfezi'nde 8 bin 500 yıl önce deniz sularının yuttuğu taş devrine ait kıyı yerleşimi kalıntıları su altı kazılarında ortaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:00
Danimarka'da 8 bin 500 yıllık su altı keşfi: Taş devri kıyı yerleşimi bulundu

Aarhus Körfezi tabanında korunan antik yaşam izleri gün yüzüne çıkıyor

Danimarka'da arkeologlar, Aarhus Körfezinin tabanında, yaklaşık 8 bin 500 yıl önce deniz sularının yuttuğu bir taş devri kıyı yerleşiminin kalıntılarına ulaştı. Buluntu, bölgedeki su seviyesindeki değişimlerin insan yerleşimleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Su altı kazılarına liderlik eden Arkeolog Peter Moe Astrup, Danimarka'da taş devrine ait kalıntıların daha önce iç kesimlerde bulunduğunu, ancak yeni bulgularda kıyı şeridindeki bir yerleşim üzerinde çalıştıklarını belirtti. Astrup, "Yeni bulgularda ise kıyı şeridindeki bir yerleşimden bahsediyoruz. Burada asıl odaklandığımız şey de kıyı yaşamının nasıl olduğu." diye konuştu.

Astrup, yaklaşık 8 bin 500 yıl önce deniz sularının büyük oranlarda yükselmeye başladığını vurgulayarak, keşfi "Bir zaman kapsülü gibi. Deniz suları yükseldikçe aşağıda kalan her şey korundu." sözleriyle nitelendirdi.

Araştırmalarda yerleşim yerindeki incelemelerin sürdüğü ve ekiplerin günlük yaşama dair kalıntılara ulaşmayı umut ettiği ifade edildi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeye Danimarka'nın yanı sıra İngiltere ve Almanya'dan da arkeologlar katılıyor. Projenin amacı, sular altında kalan Kuzey Avrupa mirasını ve milattan önce 10 binli yıllara dayanan mezolitik döneme ait yerleşim yerlerini keşfetmek olarak açıklandı.

